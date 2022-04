avrebbe dovuto interpretare Mysterio nel quarto capitolo didi Sam Raimi in seguito cancellato? A quanto pare no.

Negli anni dopo aver visto uno storyboard del film trapelato in rete, molti fan hanno ipotizzato che Campbell avrebbe effettivamente dovuto interpretare il villain nella pellicola di raimi, vista anche la somiglianza con l’attore dello sketch.

Ora lo stesso Campbell in una sessione Q&A di Game Informer ha scherzosamente negato tali rumour:

Se il sogno bagnato di qualcuno si è avverato- No, è tutta roba da fan… In ogni maniera immaginabile. Guarda, erano tutte cazzate. Qualcuno ha visto una somiglianza in uno storyboard [..].