Ang Lee dirigerà un film biografico su Bruce Lee. La leggenda delle arti marziali, morta a soli 32 anni ma sufficienti per lasciare dietro di sé un’eredità leggendaria, verrà interpretata dal figlio del regista Mason Lee.

Ancora non conosciamo il titolo del film ma, parlando con Collider, il produttore Lawrence Grey ha rivelato alcuni dettagli sulla sua struttura. In particolar modo sembra che il film si concentrerà su un momento specifico della vita di Lee. Racconta:

Quello che abbiamo capito è che il periodo di tempo nella vita di Bruce che ruota intorno alla realizzazione di I 3 dell’Operazione Drago è stato un momento in cui numerosi fili tematici erano connessi e c’è stata una confluenza di un’incredibile quantità di dramma e conflitto. Quindi abbiamo usato quel momento come una sorta di asse intorno a cui far ruotare il suo mondo. Da lì penso che il regista direbbe che è un viaggio caleidoscopico attraverso la sua vita. Ha una tradizionale struttura non narrativa ed è molto connesso tematicamente e sperimentalmente.