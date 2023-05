Abbiamo appreso nelle scorse ore che tra i moltissimi prodotti che verranno rimossi dalla piattaforma streaming Disney+ nei prossimi giorni ci sarà anche L’Unico e Insuperabile Ivan, l’adattamento cinematografico dell’omonimo libro per bambini di Katherine Applegate.

E nelle scorse ore Bryan Cranston, una delle star del film, ha espresso tutto il suo dispiacere nell’apprendere la notizia, esortando tutti coloro che non avessero ancora visto il film di recuperarlo il prima possibile prima che lasci la piattaforma:

Ho sentito la notizia per cui il mio film, L’Unico e Insuperabile Ivan, verrà rimosso da Disney+ già la prossima settimana. Sono stato molto orgoglioso di questo dolce film per famiglie uscito dopo l’inizio del lockdown. E vi esorto a radunare i vostri figli, o nipoti, fare popcorn e a guardare questa storia coinvolgente e deliziosa basata su eventi reali! [..]. So solo che sarà del bel tempo passato in famiglia, ma dovere vederlo questo fine settimana prima che sparisca per sempre. Vi prometto che ne sarete felici.

Trovate il post dell’attore qua sotto:

View this post on Instagram

Tutte le informazioni sul film:

L’Unico e Insuperabile Ivan, che in precedenza doveva essere distribuito al cinema dai Walt Disney Studios, è una storia indimenticabile sulla bellezza dell’amicizia, sul potere dell’immaginazione e sul significato del luogo chiamato casa. Ivan è un gorilla di 180kg che condivide la gabbia in un centro commerciale di periferia con Stella l’elefante, Bob il cane e altri animali. Ha pochi ricordi della giungla dove è stato catturato, ma quando arriva un’elefantina di nome Ruby, qualcosa dentro di lui cambia profondamente. Ruby è stata recentemente separata dalla sua famiglia allo stato brado e questo porta Ivan a mettere in discussione la sua vita, il luogo da dove proviene e dove alla fine vorrebbe essere.

“Il mondo è cambiato in un attimo. Le persone di tutto il mondo hanno condiviso esperienze importanti che cambiano la vita in modi che non si vedevano da un secolo”, ha dichiarato Thea Sharrock. “In risposta a questo, sono davvero felice di poter condividere con tutto il mondo la storia deliziosa e originale di Katherine Applegate, L’Unico e Insuperabile Ivan, su Disney+, portando un po’ di gioia con questo film unico sulla vera amicizia, basato su una storia vera”.

L’Unico e Insuperabile Ivan, che arriva sullo schermo con un mix suggestivo tra live-action e CGI, è basato sul libro di Katherine Applegate che ha vinto numerosi premi dalla sua pubblicazione nel 2013, inclusa la Medaglia Newbery, ed è edito in Italia da Mondadori. Il film è interpretato da Bryan Cranston nel ruolo di Mack, il proprietario del centro commerciale, mentre Ramon Rodriquez è George, l’impiegato del centro e Ariana Greenblatt è sua figlia, Julia.