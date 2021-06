LEGGI ANCHE – Bryan Cranston aiuta un suo giovane fan a ottenere un appuntamento

Secondo quanto riportato da Deadline saranno i protagonisti di, nuovo film targato Paramount+

Il lungometraggio sarà diretto da David Frankel e si ispira alla vera storia di una coppia di pensionati (Jerry Selbee e Marge) del Michigan che aiuta la propria comunità a rivitalizzarsi grazie alla vincita alla lotteria del Massachusetts avvenuta grazie alla scoperta di una falla matematica del sistema. I due coniugi vinsero 27 milioni di dolari.

Brad Copeland si sta occupando della sceneggiatura. Le riprese del film avranno inizio a luglio in Georgia.

Gil Netter e la Levantine Films produrranno il progetto. Kevin Halloran sarà il produttore esecutivo.

Recentemente abbiamo visto Cranston in progetti come L’unico e insuperabile Ivan, Proprio lui?, Last Flag Flying, The Disaster Artist, Sempre amici, Power Rangers e in prodotti televisivi come Your Honor e L’ombra dello scorpione.

Annette Bening e comparsa invece in Le cose che non ti ho detto, Georgetown, Captain Marvel, The Report, La vita in un attimo, Il gabbiano, Le stelle non si spengono a Liverpool, L’eccezione alla regola, Le donne della mia vita, La canzone della vita – Danny Collins, The Search, The Face of Love, Imogene, Ginger & Rosa, Ruby Sparks, I ragazzi stanno bene e prossimamente la vedremo anche nel gremito cast di Assassinio sul Nilo.

Cosa ne pensate di questo progetto targato Paramount+ con Bryan Cranston e Annette Bening? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!