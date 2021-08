LEGGI ANCHE – Scarlett Johansson nel nuovo film di Wes Anderson… che potrebbe essere distribuito dalla Disney

Il già gremito cast del nuovo film disi arricchisce nuovamente di altri interpreti. Secondo quanto rivelato dall’ Hollywood Reporter affiancheranno gli altri artisti nel cast del progetto le cui riprese hanno avuto inizio nelle scorse settimane in Spagna.

Il resto del cast in questione è composto da Adrien Brody, Bill Murray, Jason Schwartzman, Tilda Swinton, Rupert Friend, Margot Robbie, Scarlett Johansson e Tom Hanks (in un cammeo).

Gli ultimi film del regista sono stati tutti distribuiti da Fox Searchlight, divisione arthouse della Fox che è stata acquistata dalla Disney e che ora si chiama Searchlight Pictures. Anche The French Dispatch, in uscita quest’autunno, sarà targato Searchlight.

Anderson finanzia in maniera indipendente i propri progetti per poi venderli a un distributore. Al momento il suo nuovo film non ha un distributore, ma se come prevedibile il regista farà un nuovo accordo con Searchlight sarebbe un dettaglio curioso (anche se tecnicamente il contratto di Scarlett Johansson sarà con la American Empirical Pictures, non con la Disney). Ma potrebbe anche essere un preludio a una risoluzione extragiudiziaria (come era scontato che fosse) per la querelle tra l’attrice e la major. Vi terremo informati!

