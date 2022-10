BRZRKR: Keanu Reeves potrebbe dirigere il film tratto dal suo fumetto: “C’è un 33% di probabilità”

A inizio 2021 abbiamo scoperto che BRZRKR sarebbe stato adattato per lo schermo da Netflix, con Keanu Reeves come produttore e protagonista di un film live action e di una serie anime del fumetto di BOOM! Studios da lui co-creato e co-sceneggiato.

Il primo progetto a uscire sarebbe stato il film in live action, a cui sarebbe seguita poi la serie anime che avrebbe espanso ulteriormente il mondo del fumetto esplorando elementi diversi della storia.

Qualche giorno fa era arrivato l’annuncio da parte dello sceneggiatore Mattson Tomlin che lo script del film è pronto, così Collider ha chiesto a Keanu Reeves un parere.

L’attore ha spiegato di non aver avuto molto tempo per leggere l’ultima stesura consegnata da poco, ma ha rivelato di aver preso in considerazione l’idea di sedersi in cabina di regia spiegando che c’è un “33% di probabilità”.

So che è tanto lavoro, ma il film che ho diretto, Man of Tai Chi, l’ho diretto perché ho fatto parte della stesura della sceneggiatura e non volevo lasciarlo a nessuno. Mi sono detto: “Ok, devo dirigerlo io”. Con BRZRKR non sono ancora a quel punto, devo leggere lo script, ma sono anche interessato ad avere un collaboratore.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!