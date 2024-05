Mentre Kinds of Kindness sta partecipando al Festival di Cannes, Yorgos Lanthimos sta già lavorando al suo prossimo film: si intitola Bugonia e segue le vicende di due giovani ossessionati dalle teorie del complotto che rapiscono il CEO di una grande azienda, convinti che sia un’aliena intenzionata a distruggere il pianeta Terra. La sceneggiatura è scritta da Will Tracy, noto per Succession e The Menu, e nel cast vi saranno Emma Stone e Jesse Plemons.

A differenza degli ultimi film di Lanthimos, non sarà Searchlight a distribuire Bugonia negli USA ma Focus Features, etichetta indie di Universal Pictures, che distribuirà la pellicola nel resto del mondo.

Bugonia è basato sul film coreano Save The Green Planet del 2003: per questo motivo, a co-finanziarlo assieme a Fremantle ci sarà CJ ENM, che poi lo distribuirà in Corea del Sud. Ari Aster e Lars Knudsen ne hanno curato l’adattamento in inglese con la loro casa di produzione Square Peg: i due saranno anche produttori.

“Sono entusiasta di presentare questa intrigante storia radicata in un gioiello nascosto del cinema coreano, in collaborazione con il team ideale di talenti e produttori, insieme allo studio di fiducia. Mi aspetto che Yorgos crei una fusione chimica dinamica con il suo stile e il suo modo di raccontare unico nel suo genere”, ha aggiunto Kyoungboum Ko.

Fonte: Variety

Classifiche consigliate