Nel 2020, avevamo appreso che Jim Mickle avrebbe diretto l’adattamento cinematografico di Buick 8, romanzo di Stephen King uscito nel 2002. Da allora non abbiamo più saputo nulla sul film e ora finalmente arrivano aggiornamenti da Thomas Jane, attore e produttore del progetto. Ospite del podcast Kingcast, l’interprete visto in 1922 ha spiegato:

Avevamo Jim Mickle e, in effetti, la settimana in cui saremmo dovuti andare a proporre l’idea del film è stata quella in cui il mondo si è fermato [per il Covid, ndr.]. Quindi l’abbiamo messo da parte. Poi, quando abbiamo iniziato a uscire dalla pandemia, ho trovato Mark [Fergus] e Hawk [Ostby], che hanno scritto I figli degli uomini e Iron Man 3, e hanno anche contribuito a creare [la serie] The Expanse. Li ho fatti salire a bordo e ci stavamo lavorando. E poi ce lo hanno tolto di mano perché l’agente di Stephen, senza preoccuparsi di dircelo, ci aveva informato che il nostro diritto di sfruttamento era scaduto… Era solo a causa della pandemia. Tecnicamente, l’opzione era scaduta da tempo perché nessuno stava facendo nulla… quindi si è trattato solo di un errore di comunicazione.

Il progetto è dunque passato a un nuovo studio, che potrebbe farlo risorgere:

Credo che ora sia in mano alla società di James Wan [l’Atomic Monster, ndr.]. Speravamo che consegnassero una bozza diversa che non piacesse a nessuno, ma a quanto pare è piaciuta! Perché, ovviamente, eravamo in prima linea per riottenere i diritti. Quindi, vedremo cosa succederà. Continuiamo a seguirlo. Il percorso dalla sceneggiatura allo schermo può essere lungo e tortuoso. Quindi vedremo cosa succederà. Ma sì, è stato spiacevole.

Ecco la sinossi del romanzo:

Fa la sua comparsa nel lontano 1979 e continua la sua presenza sorniona in un capannone dietro la stazione di polizia della squadra D. È una macchina, una Buick blu notte, dentro sembra un giocattolo, ma un fatto è certo: dai copertoni sui quali non si posa mai un grammo di polvere, alla carrozzeria che si guarisce da sola, è viva come un animale… uno strano essere animato che a lunghi periodi di letargo alterna brevi, violenti attimi di attività.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un film tratto da Buick 8? Lasciate un commento!

