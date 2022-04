Empire Magazine ha pubblicato un’immagine inedita di Bullet Train, adattamento della graphic novel giapponese diche arriverà al cinema il 28 luglio e che è ambientato in un treno ad altissima velocità… pieno di assassini.

Nell’immagine vediamo il protagonista Ladybug, il cui carattere è diverso da quello che ci si potrebbe aspettare da un attore come Brad Pitt, abituato a interpretare personaggi cool, calmi e contenuti:

Ladybug sta riflettendo sul suo ruolo nel mondo. Sta attraversando una crisi esistenziale dopo tutte le cose terribili che stanno capitando attorno a lui. Questo aspetto lo rende molto riconoscibile agli spettatori.

Il regista, che ha una grandissima esperienza per quanto riguarda il cinema d’azione (essendo stato stuntman e coordinatore degli stunt, ed è stato la controfigura di Brad Pitt in Fight Club, The Mexican – Amore senza la sicura, Spy Game, Troy e Ocean’s Eleven), spiega che nonostante il titolo il film avrà un taglio meno drammatico di quello che si possa pensare:

Uno legge “Bullet Train” e pensa “azione sfrenata”. Ma in realtà è una commedia d’azione thriller, esilarante, sopra le righe. C’è anche un po’ di comicità slapstick. I combattimenti sono progettati per valorizzare i personaggi. Quello che facciamo in questo film è divertirci in uno spazio ultra-ristretto, e cioè un treno.

Nel cast, oltre a citato Brad Pitt, Sandra Bullock, Aaron Taylor-Johnson, Masi Oka, Joey King, Michael Shannon, Logan Lerman, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz e Andrew Koji.

Qualche settimana fa Aaron Taylor-Johnson aveva spiegato i motivi per cui il tono del film è stato cambiato nel corso del suo sviluppo.

Trovate tutte le informazioni su Bullet Train nella scheda.