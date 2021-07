Sono passati anni dall’ultima volta che abbiamo sentito parlare del desiderio della 20th Century Fox di realizzare un remake di, il celebre musical di Frank Loesser ambientato tra le gang di ladruncoli e giocatori d’azzardo della New York degli anni quaranta del secolo scorso.

Già portato al cinema nel 1955 dalla MGM in una celeberrima versione con Marlon Brando e Frank Sinatra, Bulli e pupe rivivrà adesso con Bill Condon, regista di La Bella e la Bestia con Emma Watson, nonché regista e sceneggiatore di Dreamgirls, ma anche sceneggiatore di Chicago e The Greatest Showman.

Condon dirigerà il film per l’etichetta della Sony TriStar che ha acquistato i diritti sfruttamento delle opere originali di Damon Runyon e del musical con i componimenti di Frank Loesser, oltre che i diritti di rifacimento del film del 1955 dalla Samuel Goldwyn Company.

Ecco la sinossi del film degli anni ’50:

Nathan Detroit è il proprietario di una sala da gioco clandestina che cambia continuamente sede per sfuggire ai controlli della polizia. All’ennesimo cambio si trova costretto ad anticipare mille dollari (che non ha) al proprietario di un locale. A Broadway incontra ‘Cielo’ Masterson, scommettitore e giocatore incallito, e scommette con lui mille dollari che non riuscirà ad invitare a cena una ragazza a Cuba, Sara Brown, militante dell’esercito della salvezza. ‘Cielo’ riesce a convincere la ragazza con la promessa di far affluire numerosi penitenti alla prossima riunione religiosa e ben presto Sara si innamora di lui. Ma quando tornano dalla vacanza cubana i due trovano la sede dell’associazione occupata dalla bisca di Nathan.