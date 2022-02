Inarrestabile: mentre partecipa alla campagna Oscar di West Side Story e lavora alla post-produzione di, il regista 75 enne sta già mettendo gli occhi su un nuovo progetto: si tratta di una pellicola incentrata sul personaggio di, l’iconico personaggio interpretato da Steve McQueen nel thriller del 1968, diretto da Peter Yates.

Josh Singer (The Post) sta scrivendo la sceneggiatura, il film sarà prodotto da Spielberg assieme a Kristie Macosko Krieger per la Warner Bros. Tuttavia, la sceneggiatura è ancora in fase di scrittura e i contratti non sono stati ancora siglati, quindi è probabile che Spielberg diriga qualcos’altro prima.

Secondo quanto riporta Deadline, non si tratta di un remake del film del 1968 ma di un film originale con protagonista lo stesso personaggio. Frank Bullitt è un poliziotto senza fronzoli di San Francisco ed è a caccia del boss della mala che ha fatto fuori il suo testimone. Il film è noto per contenere una delle sequenze d’inseguimento più note della storia del cinema.

Chad McQueen, figlio dell’attore, e la nipote Molly McQueen sono coinvolti come produttori esecutivi del nuovo film. Da tempo Spielberg voleva dirigere un film su questo personaggio, e lo avrebbe realizzato dopo West Side Story se le trattative con gli eredi dell’attore fossero state più rapide.

