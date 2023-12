Disponibile dal 1 dicembre su Amazon Prime Video, Buon Natale da Candy Cane Lane con Eddie Murphy non ha ricevuto l’effetto sperato dall’attore, che qualche giorno fa si augurava che il suo film diventasse uno di quei cult natalizi da rivedersi ogni anno, sotto le feste.

Al contrario, l’esordio dell’attore nelle commedie natalizie ha totalizzato un punteggio di 42% su un totale di 48 recensioni su Rotten Tomatoes e la stessa percentuale su 250 commenti da parte del pubblico.

Questo film segna l’ennesimo punteggio negativo per Murphy, icona delle commedie anni ’80 e ’90 che purtroppo, dal 2010 circa, conta la partecipazione a pochi progetti e quasi tutti con pessimi risultati: basti pensare a Il principe cerca figlio con solo il 49% di recensioni positive, passando per il film Netflix di ultima uscita You People (40%) e per finire a veri e propri disastri come Cook (Mr. Church) (26%) e Una bugia di troppo (addirittura 0%, il punteggio più basso per uno film con Murphy su Rotten Tomatoes).

Buon Natale da Candy Cane Lane, il nuovo film originale con Eddie Murphy diretto da Reginald Hudlin e prodotto da Brian Grazer, è disponibile in streaming dal 1 dicembre.

