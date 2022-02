Con la produzione diin “ dirittura d’arrivo “,ha già posato gli occhi sul suo prossimo progetto: un film biografico dedicato a

Deadline riporta che il regista di Logan – The Wolverine tornerà a collaborare con i 20th Century Studios per lo sviluppo di un progetto dedicato alla vita del comico, sceneggiatore e regista Buster Keaton, con Mangold in veste di produttore e regista.

Il film sarà basato sul libro Buster Keaton: Cut to the Chase firmato da Marion Meade.

Mangold si era già cimentato nei biopic con Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line, film del 2005 sulla storia del giovane cantante Johnny Cash.

Il progetto lo terrà nella famiglia Disney/20th Century con cui ha un accordo di prelazione. Per il momento non è chiaro quando la pellicola entrerà in fase di casting e produzione né quando arriverà al cinema.

Cosa ne pensate e che ne dite di un film dedicato a Buster Keaton? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Potete seguire la redazione di BadTaste come sempre anche su Twitch!