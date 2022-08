Con Caccia a Ottobre Rosso John McTiernan ha realizzato un magistrale thriller d’azione che, nel 1990, ha anche avuto l’onore d’inaugurare un trend che prosegue ancora oggi: quello degli adattamenti cinematografici dei romanzi di Tom Clancy, qua di La grande fuga dell’Ottobre Rosso nello specifico.

Durante il suo intervento al podcast di Empire, John McTiernan ha potuto ricordare la lavorazione di Caccia a Ottobre Rosso parlando, ad esempio, dell’ansia che, inevitabilmente, provava inizialmente al pensiero di dover dirigere una leggenda come Sean Connery nonché di alcune bizzarre richieste fatte dallo studio finanziatore del progetto, la Paramount.

Nello specifico, ricorda McTiernan, un executive dello studio voleva che il lungometraggio venisse rimontato in una chiave più action tale da diventare una sorta di… Top Gun 2!

C’era questo tizio alla Paramount quando stavo lavorando a Caccia a Ottobre Rosso. Mentre ero fuori città, questo figlio di pu**ana è andato nella sala montaggio a ordinare ai montatori di rimontarlo come se fosse Top Gun 2. Voleva trasformare in qualche modo i sottomarini in aerei. Si sarebbe fatto un nome da solo grazie a quella idea, quindi io non diedi in escandescenze, non mi agitai e mi limitai a domandare con tutta la calma del mondo “Ragazzi, che succede?”.

Per Sean Connery, interprete del Capitano Marko Ramius, ha ovviamente solo belle parole. Ricorda come il leggendario attore fosse sempre molto interessato a collaborare con registi che proponevano nuove idee e ammette che, dopo l’ansia provata inizialmente, tutto è evoluto in una splendida collaborazione:

Non tollerava gli sciocchi e se cercavi di non esserlo sarebbe andata bene. Certo, all’inizio ero terrorizzato da lui per via della sua reputazione e via discorrendo, ma già al secondo giorno di lavoro insieme mi ha salutato dicendo “Buonanotte giovanotto”. Una gentilezza, un vezzeggiativo. E lì ho capito che tutto stava procedendo per il verso giusto. Sean era un professionista straordinario. Ed era davvero molto, molto bravo. Prestava davvero molta attenzione a quello che faceva ed era bravo nel farlo. E in più amava davvero i film.

Poi aggiunge:

Amava circondarsi di persone che avevano nuove idee. E, al tempo, muovevamo la macchina da presa in maniere inusitate per il cinema americano. Non facevamo mai inquadrature che coprivano l’intera scena, né dei campi medi o dei primi piani. La macchina da presa era costantemente in movimento. Era un narratore attivo della storia ed era un aspetto che amava molto proprio perché era qualcosa di nuovo. Un modo di girare con cui non aveva mai avuto a che fare e che non aveva mai visto. Lo ha capito e si è divertito alla grande. È stata una meravigliosa collaborazione anche se era un vecchio molto tosto

FONTE: Empire Podcast