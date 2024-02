Mentre è ancora in post-produzione con il suo film sperimentale June and John, Luc Besson punta già a un nuovo progetto: si tratta di Dracula – a Love Tale, blockbuster i cui diritti sono attualmente in prevendita all’European Film Market che verrà tra i protagonisti Caleb Landry Jones (DogMan) e Christoph Waltz.

Il film è una reinvenzione epica e spettacolare della storia delle origini di Dracula, nel quale verrà esplorata la storia romantica tra il Principe Vladimir e sua moglie, la cui scomparsa porterà alla trasformazione dell’uomo in vampiro.

Landry Jones interpreterà Dracula, mentre non è ancora chiaro il personaggio che verrà affidato a Waltz. Gli altri ruoli, incluso quello della moglie del principe, devono ancora essere assegnati. La produzione sarà ad alto budget, almeno per gli standard europei, e le riprese si svolgeranno quest’anno. Alla produzione la EuropaCorp di Besson.

Fonte: Deadline

Classifiche consigliate