Deadline riporta che nel cast di Camere separate di Luca Guadagnino ci sarà, in un ruolo ancora da definire, Lea Seydoux.

L’attrice – da poco apparsa sui grandi schermi in Dune: Parte due – affiancherà Josh O’Connor, attore protagonista del film, che con Guadagnino ha già lavorato in Challengers.

Il progetto sarà l’adattamento dell’omonimo romanzo di Pier Vittorio Tondelli, incentrato sulla storia di Leo, scrittore italiano che dovrà affrontare e venire a patti con la perdita del fidanzato.

Francesca Manieri (We Are Who We Are) si è occupata della sceneggiatura. Alla produzione ci sarà Fremantle di Lorenzo Mieli, già produttore di Bones and All e di Queer.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti qui di seguito o sui nostri social, e seguiteci su TikTok.

Classifiche consigliate