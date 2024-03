Cameron Diaz sarebbe in trattative per recitare nella dark comedy targata Apple Outcome. Al suo fianco ci sarebbero Keanu Reeves e Jonah Hill, quest’ultimo anche regista.

La sinossi ufficiale recita: Reef (Reeves), una stella di Hollywood in rovina, deve immergersi nelle oscure profondità del suo passato per affrontare i suoi demoni e fare ammenda dopo aver subito un’estorsione a causa di un misterioso videoclip.

Ancora non si sa chi dovrebbe interpretare Diaz. L’attrice aveva deciso di ritirarsi dalle scene nel 2018, ma ora sembra voglia tornare. Ha partecipato infatti anche a un film d’azione per Netflix dal titolo Back in Action, con protagonista Jamie Foxx, che dovrebbe uscire nel 2024.

Outcome è prodotto da Jonah Hill, Matt Dines e Ali Goodwin tramite la loro casa di produzione Strong Baby.

Seguici anche su TikTok!

FONTE: Variety

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate