Cameron Diaz è stata ospite del pocast “Lipstick on the Rim” e ha smentito le voci secondo cui Jamie Foxx avrebbe assunto un attegiamento “folle” sul set del film Netflix Back in Action.

Stando alle voci, l’attore avrebbe trattato tutti male sul set spingendo l’attrice a dire che non avrebbe mai più girato un film a causa sua.

“Odio tutto ciò che hanno detto sul nostro set” ha dichiarato l’attrice. “Volevo urlare con tutto il fiato in gola: ‘Ma che state dicendo?’. Jamie è stato il cheerleader di tutta la troupe. Tutti lo adorano, ci siamo divertiti tanto sul set ed è stato un vero professionista“.

Ha poi aggiunto:

Jamie è il migliore, lo adoro. È una persona speciale ed è dotato di grande talento. Gli ostacoli durante la produzione sono cose che capitano, ma non abbiamo avuto ritardi a parte verso la fine, ma non sta a me raccontare quello che è accaduto [a Jamie].

Back in Action riporta insieme Cameron Diaz e Jamie Foxx dopo Ogni maledetta domenica del 1999 e il remake di Annie del 2014. Alla regia del film in streaming nel 2024 troviamo Seth Gordon.

Fonte: Variety

