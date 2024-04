In una nuova intervista per EW, Anthony Mackie, alias Sam Wilson, ha parlato della portata di Captain America 4, intitolato Captain America: Brave New World.

Stando all’attore, il film getterà le basi per il futuro dell’UCM e ha dato qualche indizio sulla minaccia che Captain America dovrà affrontare nel suo prossimo film.

Questo film servirà da ripristino generale. Servirà a stabilire l’idea di base su cosa sia l’universo cinematografico Marvel e cosa sarà in futuro. Con i prossimi film avremo un’idea molto chiara di cosa la Marvel ha in mente e a cosa punterà, la stessa cosa che all’epoca fece Captain America: The Winter Soldier. Già il titolo implica che ci sarà un nemico da affrontare nuovo e più grande, una nuova frontiera da conquistare. Dal Primo vendicatore a Endgame, il concetto di nemico è sempre stato quello di buoni contro cattivi. Ora che abbiamo elaborato e padroneggiato quel concetto, dove siamo diretti? Se torneranno i cattivi, in che forma si mostreranno a noi? C’è una nuova trama con nuovi personaggi, che hanno nuovi ideali e che creeranno una nuova idea di cosa sia questo nuovo mondo in cui tutti noi ci stiamo avventurando.

Captain America 4 (Brave New World) arriverà al cinema il 14 febbraio 2025.

Nel cast compariranno anche Liv Tyler e Tim Blake Nelson, oltre a Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly e Danny Ramirez. Alla regia, Julius Onah.

