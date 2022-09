Captain America 4: Anthony Mackie sulla caratteristica fisica che Cap deve avere

Quale caratteristica fisica caratterizza maggiormente Captain America e che non deve mai mancare in un’iterazione cinematografica? Anthony Mackie, parlando del suo allenamento in vista di Captain America: New World Order (in cui vestirà i panni del nuovo Cap) ha accennato alla questione.

A Men’s Journal l’attore, in relazione anche all’aspetto del casco del supereroe, ha rivelato:

Puoi avere un mediocre aspetto ma se le tue spalle risultano fantastiche tutti penseranno “Oh, ha delle belle spalle!”. Quindi questa e l’area che alleno maggiormente, le spalle. Mi concentro sulle spalle. Una volta che hai quelle sei a posto.

Nel cast tornerà, chiaramente, Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson/Captain America, Tim Blake Nelson in quello del Capo, Carl Lumbly sarà Isaiah Bradley, Shira Haas debutterà nel Marvel Cinematic Universe interpretando la supereroina israeliana Sabra, mentre Danny Ramirez sarà il nuovo Falcon Falcon.

