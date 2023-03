Captain America 4: Anthony Mackie sulle misure di sicurezza per evitare i leak della sceneggiatura

Nel corso di una recente intervista al Kelly Clarkson Show, Anthony Mackie ha parlato di Captain America 4 e delle rigorosissime misure di sicurezza dei Marvel Studios.

Per evitare che le sceneggiature vengano trafugate, la Marvel adotta un modus operandi decisamente unico:

Praticamente ci danno una password per accedere a un sito in cui scopriamo il luogo di incontro con una persona che ci fa apporre una firma e ci presta un computer su cui leggere la sceneggiatura.

Ecco l’intervista integrale:

Captain America: New World Order sarà il 4° film della Fase 5 e uscirà il 3 maggio 2024, sarà seguito poi da Thunderbolts. Alla regia Julius Onah su una sceneggiatura scritta dal creatore di Falcon and the Winter Soldier Malcolm Spellman in collaborazione con Dalan Musson.

Nel cast, oltre a Anthony Mackie, troviamo Tim Blake Nelson, Harrison Ford, Danny Ramirez, Xosha Roquemore, Carl Lumbly e Shira Haas.