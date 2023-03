Sono partite alcuni giorni fa ad Atlanta, in Georgia, le riprese di Captain America 4 intitolato New World Order e con protagonista Anthony Mackie.

Sul set, come potete vedere a seguire, è arrivato anche Danny Ramirez, tornato a interpretare Joaquin Torres – il nuovo Falcon – dopo la serie The Falcon and the Winter Soldier.

danny ramirez holds so much power pic.twitter.com/jkGCkhJKoV — roo 🦦 ✈︎ stream smfs!! ²⁹ ¹⁶ ⁷⁰ (@29oettinger) March 23, 2023

📸 Danny Ramirez como Joaquin Torres no set de 'Captain America: New World Order'. pic.twitter.com/7NRGrusuNV — Danny Ramirez Brasil | Fansite (@dannyramirezbr) March 23, 2023

SPOTTED: Shira Haas as Jewish superheroine Sabra and Anthony Mackie as Sam Wilson (Captain America) with Danny Ramirez ( Falcon) filming "Captain America: New World Order" in Atlanta. (📸:Backgrid)⁠

⁠#MarvelUniverse #CaptainAmerica #Marvel #EntertainmentNews #HollywoodPipeline pic.twitter.com/aryNA9TH7i — Hollywood Pipeline (@HlywdPipeline) March 24, 2023

Captain America: New World Order sarà il 4° film della Fase 5 e uscirà il 3 maggio 2024, sarà seguito poi da Thunderbolts. Alla regia Julius Onah su una sceneggiatura scritta dal creatore di Falcon and the Winter Soldier Malcolm Spellman in collaborazione con Dalan Musson.

Nel cast, oltre a Anthony Mackie, troviamo Tim Blake Nelson, Harrison Ford, Danny Ramirez, Xosha Roquemore, Carl Lumbly e Shira Haas.

APPROFONDIMENTI SUI MARVEL STUDIOS

Classifiche consigliate