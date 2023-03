Come scoperto alcune ore fa, a quindici anni dalla sua apparizione in L’incredibile Hulk, Liv Tyler è tornata a interpretare Betty Ross in Captain America 4, ora in fase di riprese.

L’attrice, come potete vedere negli scatti di Just Jared, è stata avvistata sul set in compagnia di Anthony Mackie (con il braccio fasciato), Xosha Roquemore e Shira Haas.

Gli attori sono stati chiamati a girare una sequenza in un cimitero, come potete notare nelle foto.

Liv Tyler as Betty Ross on the set of ‘CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER’ (📸: @JustJared) pic.twitter.com/0negSPlFAV — Thunderbolts News (@thunderbnews) March 28, 2023

Captain America: New World Order sarà il 4° film della Fase 5 e uscirà il 3 maggio 2024, sarà seguito poi da Thunderbolts. Alla regia Julius Onah su una sceneggiatura scritta dal creatore di Falcon and the Winter Soldier Malcolm Spellman in collaborazione con Dalan Musson.

Nel cast, oltre a Anthony Mackie, troviamo Tim Blake Nelson, Harrison Ford, Danny Ramirez, Xosha Roquemore, Carl Lumbly e Shira Haas. Liv Tyler ritorna nei panni di Betty Ross.

APPROFONDIMENTI SUI MARVEL STUDIOS

Classifiche consigliate