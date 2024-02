In attesa di notizie sulle riprese aggiuntive di Captain America 4, che dovrebbero partire a breve, arriva un’ulteriore conferma su Brave New World.

La giacca indossata dai membri della troupe ha infatti confermato indirettamente la presenza di Red Hulk (Hulk rosso), personaggio in cui si trasformerà il Thaddeus Ross interpretato da Harrison Ford. Come potete vedere, il logo cucito sulla giacca mostra lo scudo di Captain America stretto nella morsa di una mano rossa.

Per tutelare la segretezza attorno alla pellicola, Ford, l’anno scorso, aveva detto di non avere idea di chi fosse Red Hulk, come potete leggere nel nostro articolo.

New crew merch for ‘CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD’ featuring Red Hulk’s hand holding Cap’s shield 👀 pic.twitter.com/uQvBeIXMGZ — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) February 10, 2024

Captain America 4 (Brave New World) arriverà al cinema il 14 febbraio 2025.

Nel cast compariranno anche Harrison Ford, Liv Tyler e Tim Blake Nelson, oltre a Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly e Danny Ramirez. Alla regia, Julius Onah.

