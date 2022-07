Captain America 4 ha un titolo e una data di uscita!

In occasione del panel dei Marvel Studios al San Diego Comic-Con è stato confermato il titolo ufficiale di Captain America 4, inoltre Kevin Feige ha annunciato la data d’uscita del film che vedrà Sam Wilson (Anthony Mackie) come protagonista.

Il film si intitolerà Captain America: New World Order, e uscirà ufficialmente al cinema il 3 maggio 2024 (8 anni dopo Civil War), e cioè verso la fine della Fase 5 dell’Universo Cinematografico Marvel. La pellicola era stata annunciata l’anno scorso, una volta terminato The Falcon and the Winter Soldier su Disney+. Da allora è stato rivelato che alla sceneggiatura sono stati coinvolti Malcolm Spellman e Dalan Musson, rispettivamente showrunner della serie e autore della sceneggiatura del quinto episodio (da molti critici ritenuto il migliore). Julius Onah sarà invece il regista, mentre Nate Moore figurerà come regista.

Il titolo New World Order era trapelato due giorni fa tra una serie di marchi registrati dalla Disney.