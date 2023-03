Captain America 4: le riprese in estate anche a Washington

Manca sempre meno all’inizio delle riprese Captain America 4 con protagonista Anthony Mackie, che sarà girato quasi in contemporanea con il film sui Thunderbolts.

A pochi mesi dall’inizio, apprendiamo oggi che la produzione del quarto capitolo su Captain America si terrà anche a Washington. In occasione della conferenza Ninth Annual March Madness, LaToya Foster (direttrice di DC Office of Cable Television, Film, Music and Entertainment) ha infatti annunciato:

So che tutti voi sarete emozionati per questa notizia. Un film Marvel arriverà a Washington, DC. Non posso dirvi molto, ma permettetemi di dire che ospiteremo in centro le riprese di un enorme film Marvel che non vorrete perdervi.

Come prevedibile, il film sarà proprio Captain America: New World Order.

Captain America: New World Order sarà il 4° film della Fase 5 e uscirà il 3 maggio 2024, sarà seguito poi da Thunderbolts. Alla regia Julius Onah su una sceneggiatura scritta dal creatore di Falcon and the Winter Soldier Malcolm Spellman in collaborazione con Dalan Musson.

Nel cast, oltre a Anthony Mackie, troviamo Tim Blake Nelson, Harrison Ford, Danny Ramirez, Xosha Roquemore, Carl Lumbly e Shira Haas.

