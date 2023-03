A quindici anni dalla sua apparizione in L’incredibile Hulk, Liv Tyler tornerà a interpretare Betty Ross in Captain America 4, ora in fase di riprese.

Betty è la figlia del generale Thaddeus “Thunderbolt” Ross, interpretato da William Hurt in diversi film prima della sua scomparsa e che ora avrà il volto di Harrison Ford.

La conferma è arrivata dall’Hollywood Reporter dopo che nelle ultime ore si erano sparse voci sulla presenza dell’attrice ad Atlanta per le riprese.

Nonostante l’assenza del personaggio di Liv Tyler, negli anni abbiamo visto diversi personaggi dal “mondo” di Hulk nell’Universo Marvel. Il generale Ross ha avuto un ruolo di spicco sia in Captain America: Civil War che Black Widow, mentre Tim Roth è tornato a interpretare Abominio nella serie Disney+ su She-Hulk. Tim Blake Nelson, inoltre, tornerà in Captain America 4.

Captain America: New World Order sarà il 4° film della Fase 5 e uscirà il 3 maggio 2024, sarà seguito poi da Thunderbolts. Alla regia Julius Onah su una sceneggiatura scritta dal creatore di Falcon and the Winter Soldier Malcolm Spellman in collaborazione con Dalan Musson.

Nel cast, oltre a Anthony Mackie, troviamo Tim Blake Nelson, Harrison Ford, Danny Ramirez, Xosha Roquemore, Carl Lumbly e Shira Haas. Liv Tyler ritorna nei panni di Betty Ross.

