Come prevedibile, Sam Wilson sfoggerà un costume nuovo di zecca in Captain America 4, intitolato New World Order, da diverse settimane in fase di riprese.

Le nuove foto dal set ad Atlanta ci mostrano non solo un primissimo sguardo (seppur sfocato) al nuovo costume del personaggio, ma confermano anche l’ingresso nel cast del wrestler Seth Rollins.

First look at Sam Wilson’s new suit in 'CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER'! pic.twitter.com/HSsJaD5Fqz — MCU Report (@MCUReport) May 16, 2023

🚨🚨BREAKING: New set photos of ‘CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER’ show a new suit for Sam Wilson! pic.twitter.com/Y7bTZJxsc4 — Captain America 4 Updates (@UpdatesCAP4) May 16, 2023

Ecco anche un video:

Seth Rollins on set for Captain America: New World Order. 🔥🔥🔥 My man out here making big moves🫡pic.twitter.com/ED4mivlhi6 — Public Enemies Podcast (@TheEnemiesPE3) May 16, 2023

Captain America: New World Order sarà il 4° film della Fase 5 e uscirà il 3 maggio 2024, sarà seguito poi da Thunderbolts. Alla regia Julius Onah su una sceneggiatura scritta dal creatore di Falcon and the Winter Soldier Malcolm Spellman in collaborazione con Dalan Musson.

Nel cast, oltre a Anthony Mackie, troviamo Tim Blake Nelson, Harrison Ford, Danny Ramirez, Xosha Roquemore, Carl Lumbly e Shira Haas. Liv Tyler ritorna nei panni di Betty Ross.

