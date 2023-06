Sin da quando Harrison Ford è entrato nel cast di Captain America 4 (che sarà intitolato Brave New World) assieme a Tim Blake Nelson nei panni del Dr. Samuel Sterns/The Leader, si è fatta sempre più probabile la presenza di Red Hulk, personaggio dietro cui si cela proprio il generale “Thunderbolt” Ross.

Il primo scatto ufficiale dal set condiviso ieri da Anthony Mackie cela, in effetti, un indizio non irrilevante. Aguzzando la vista si può infatti notare come Harrison Ford indossi dei pantaloni fatti a brandelli, a riprova che l’attore sia stato chiamato sul set per girare una sequenza in cui Ross si ritrasforma nella sua versione umana.



Captain America: Brave New World sarà il 4° film della Fase 5 e uscirà il 3 maggio 2024, sarà seguito poi da Thunderbolts. Alla regia Julius Onah su una sceneggiatura scritta dal creatore di Falcon and the Winter Soldier Malcolm Spellman in collaborazione con Dalan Musson.

Nel cast, oltre a Anthony Mackie, troviamo Tim Blake Nelson, Harrison Ford, Danny Ramirez, Xosha Roquemore, Carl Lumbly e Shira Haas. Liv Tyler ritorna nei panni di Betty Ross.

