Durante una chiacchierata con ComicBook per promuovere il suo ultimo progetto, Asleep in My Palm, Tim Blake Nelson ha parlato del suo ritorno come Samuel Sterns (alias The Leader o anche Il Capo) in Captain America 4 (Brave New World).

“Sono davvero emozionato, è stato stupendo girarlo” ha spiegato. “Ho lavorato con la Marvel e con questo eccezionale truccatore David Artherton, con il quale ho collaborato a un sacco di film. Penso che le persone saranno veramente entusiaste dell’aspetto finale del personaggio. E di cosa dirà e cosa farà”

Se questo significherà vedere The Leader con un’enorme testa verde o meno lo scopriremo solo all’uscita del film, ma sicuramente le parole dell’attore fanno presagire qualcosa che dovrebbe soddisfare i fan più sfegatati. Vi ricordiamo che l’attore era già apparso nei panni civili di Samuel Sterns in L’incredibile Hulk (2008).

Captain America 4 (Brave New World) arriverà al cinema il 14 febbraio 2025.

Nel cast compariranno anche Harrison Ford, Liv Tyler e Tim Blake Nelson, oltre a Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly e Danny Ramirez. Alla regia, Julius Onah.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti!

BadTaste è anche su TikTok!

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate