Captain America: New World Order, Xosha Roquemore ottiene un ruolo chiave

Dovrebbero mancare poche settimane all’inizio delle riprese di Captain America: New World Order, il cinecomic Marvel con protagonista Anthony Mackie.

Non sorprende, allora, che il cast cominci a prendere la sua forma definitiva. Deadline riporta infatti in esclusiva che Xosha Roquemore, apparsa in Space Jam: New Legends, ha ottenuto un ruolo chiave nel film, anche se per il momento avvolto nel mistero.

Accanto a lei troveremo, ricordiamo, Tim Blake Nelson, Harrison Ford, Danny Ramirez, Carl Lumbly e Shira Haas.

Captain America: New World Order sarà il quarto film della Fase 5 e uscirà il 3 maggio 2024, sarà seguito poi da Thunderbolts. Alla regia Julius Onah su una sceneggiatura scritta dal creatore di Falcon and the Winter Soldier Malcolm Spellman in collaborazione con Dalan Musson.