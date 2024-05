Tim Blake Nelson vestirà i panni di Samuel Sterns (alias The Leader o anche Il Capo) nel cinecomic Marvel Studios Captain America: Brave New World.

Ospite al podcast Inside of You con Michael Rosenbaum l’attore ha parlato dell’approccio scelto sia per il film che per il suo villain:

Attribuisco merito della Marvel e anche di Julius [Onah] per aver voluto realizzare un film di supereroi particolarmente basato sulla realtà. Per quanto riguarda il nostro approccio a Il Capo, è proprio quella la direzione in cui siamo andati, per me è gratificante questa via.

Captain America 4 (Brave New World) arriverà al cinema il 14 febbraio 2025.

Nel cast compariranno anche Liv Tyler e Tim Blake Nelson, oltre a Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly e Danny Ramirez. Alla regia, Julius Onah.

