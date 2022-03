Nel corso di una chiacchierata con gli esperti di effetti visivi di Corridor Crew , James Young, stuntman che lavora ai film Marvel sin da, ha parlato dello scontro all’aeroporto di Civil War.

Come raccontato da Young, la pre-produzione è stata intensa:

Abbiamo progettato lo scontro per molto tempo, ben prima di arrivare sul set. Io e Sam Hargrave, il coordinatore, ci siamo seduti attorno a un tavolo a parlare con Kevin [Feige], Joe e Antony [Russo], Dan DeLeeuw, supervisore degli effetti visivi, per 1-2 settimane per 6-7 ore al giorno. Usavamo delle action figure, per tutta la prima settimana abbiamo discusso delle due squadre e abbiamo stilato una lista di centinaia di cose che sarebbero potute succedere.