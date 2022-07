Captain America: Civil War, i fratelli Russo difendono il film dalle critiche alla palette cromatica

I fratelli Russo, prima con Captain America: The Winter Soldier e poi con Captain America: Civil War, hanno contribuito a dare una drastica svolta al Marvel Cinematic Universe. Un percorso che hanno poi portato a coronamento con Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame tanto vita a quattro pellicole apprezzatissime dal pubblico e dalla critica capaci di muovere dei giri d’affari al box-office letteralmente colossali.

Fra le varie critiche che queste opere hanno ricevuto è sicuramente degna di nota quella secondo la quale la palette cromatica di Captain America: Civil War sarebbe troppo spenta, focalizzata sui toni di grigio. Scelta, questa, che viene difesa dai filmmaker in un recente video in cui spiegano che si tratta di una precisa scelta basata sull’estetica brutalista del kolossal.

Spiega Joe Russo:

Questo film è brutalista, è pensato per essere privo di colore. L’intera idea su cui si basa il film ha a che fare con questi personaggi che scivolano in questa zona moralmente grigia. Non capiscono le loro identità. E sono in conflitto l’un l’altro. Per questo volevamo usare una location dove i civili non sarebbero scappati mentre combattevano l’uno contro l’altro. Ci sembrava che non si sarebbero potuti salvare da una situazione come quella. E, per questo, abbiamo scelto la pista di un aeroporto.