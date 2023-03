Captain America: New World Order, Danny Ramirez mostra i risultati del suo allenamento fisico

Prossimamente rivedremo Danny Ramirez nei panni di Joaquin Torres Captain America: New World Order, dopo aver già fatto il suo debutto nell’Universo Marvel nella serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier.

Nelle scorse ore l’attore ha condiviso online una foto (poi ripresa e ricondivisa da altri profili) he mostra il suo allenamento per poter partecipare al film le cui riprese dovrebbero iniziare a breve.

Trovate lo scatto qua sotto:

Señoras y señores ✨El nuevo falcon✨

Danny Ramirez nos comparte una foto preparándose para Captain America New World Order 🫶 pic.twitter.com/6fIl2Y0w0h — Linda Zetina (@linda_zetina) March 7, 2023

Captain America: New World Order sarà il 4° film della Fase 5 e uscirà il 3 maggio 2024, sarà seguito poi da Thunderbolts. Alla regia Julius Onah su una sceneggiatura scritta dal creatore di Falcon and the Winter Soldier Malcolm Spellman in collaborazione con Dalan Musson.

Nel cast, oltre a Anthony Mackie, troviamo Tim Blake Nelson, Harrison Ford, Danny Ramirez, Xosha Roquemore, Carl Lumbly e Shira Haas.

