Captain America: New World Order, il regista parla del ritorno del Capo dopo L’incredibile Hulk

In occasione del D23 Expo, come abbiamo visto, i Marvel Studios hanno svelato il cast di Captain America: New World Order, la nuova pellicola con protagonista Anthony Mackie.

Tra gli inattesi ritorni ci sarà quello del Capo, interpretato ancora una volta da Tim Blake Nelson dopo L’incredibile Hulk.

Sul ritorno dell’antagonista in questione il regista ha spiegato:

Diciamo solamente che una delle cose che mi ha davvero attratto di questo progetto è che il Capo è un uomo che agisce di intelletto, perciò è fantastico avere un avversario che mette i bastoni tra le ruote a Sam usando la sua mente. In quanto thriller psicologico questo film sembra così reale e intenso, visto che parliamo di questo tipo di avversario. Quello con cui [Sam] dovrà fare i conti in questo film sarà quindi un antagonista che è terribilmente intelligente.

Diretto da Julius Onah, Captain America: New World Order uscirà ufficialmente al cinema il 3 maggio 2024 (8 anni dopo Civil War).

Nel cast tornerà, chiaramente, Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson/Captain America, Tim Blake Nelson in quello del Capo, Carl Lumbly sarà Isaiah Bradley, Shira Haas debutterà nel Marvel Cinematic Universe interpretando la supereroina israeliana Sabra, mentre Danny Ramirez sarà il nuovo Falcon Falcon.