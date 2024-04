Quest’anno segna il decimo anniversario di uno dei film più apprezzati e amati dei Marvel Studios, Captain America: The Winter Soldier.

Uscito nelle sale italiane il 26 marzo 2014, il sequel del Primo Vendicatore, di Anthony e Joe Russo, ha conquistato pubblico e critica e il duo di registi ha ricordato cosa ha significato per loro entrare a fare parte del colossale Universo Cinematografico Marvel con i GamesRadar+ al Sands International Film Festival in Scozia. Un viaggio, quello dei fratelli Russo, poi proseguito con Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Anthony Russo: Tutto questo mi fa sentire davvero vecchio. È stato davvero emozionante, tutto quel periodo fu davvero immenso e da brivido per entrambi. Siamo entrati nell’UCM grazie a quel film e ne siamo usciti sette anni dopo con Endgame. L’intero viaggio è stato un vero e proprio giro sulle montagne russe al quale si sono unite sempre più e più persone. Abbiamo iniziato a lavorare alla Marvel nel 2012 ed Endgame è uscito nelle sale nel 2019. Quando ci ripensi, è davvero molto da processare in soli sette anni, parliamo di quattro film realizzati in sette anni.

La famiglia per noi è davvero molto importante. Siamo cresciuti in una grande famiglia italiana e abbiamo sempre guardato ai nostri film come a un’estensione della nostra famiglia. Dopo tutto, se sei costretto a passare del tempo lontano dai tuoi cari, vorresti che sia del tempo trascorso con altre persone che comunque ami e a cui vuoi bene. Ciò infatti che mi è più rimasto di tutta l’esperienza sono i legami duraturi che abbiamo costruito in quegli anni mentre giravamo quei film – dal nostro team di collaboratori artistici, i nostri amici attori, tutti quelli con cui abbiamo lavorato e con i quali adoriamo ancora ritrovarci per passare del tempo insieme. Siamo molto legati a tutti loro e abbiamo condiviso dei bellissimi ricordi.