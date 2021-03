qualora dobbiate ancora vedere la puntata v’invitiamo a non leggere il prosieguo di questo articolo

Monica Rambeau (che nella serie è diventata un’eroina, verosimilmente Spectrum) sta parlando con Jimmy Woo nella piazza principale di Westview. Jimmy le spiega che Darcy ha lasciato rapidamente la città dopo l’arresto di Hayward, ma un agente dello SWORD li interrompe e dice a Monica che qualcuno la sta aspettando dentro al cinema. In realtà, dentro alla sala non c’è nessuno, e l’agente si rivela essere nientemeno che uno Skrull inviato da un vecchio amico di Maria Rambeau. Questa persona desidererebbe molto incontrarla, e quando Monica chiede allo Skrull dove si trova, questi indica verso l’alto. Nella scena nei titoli di coda di Spider-Man: Far From Home abbiamo scoperto che Nick Fury si trova nello spazio, in una gigantesca stazione spaziale e l’impressione è che anche Monica abbia capito che si tratta proprio di lui. Questa sequenza sembra introdurre Captain Marvel 2, in cui già sappiamo che Teyonah Parris affiancherà Brie Larson e Iman Vellani (Ms. Marvel). Alla regia vi sarà Nia DaCosta.

Insomma, se la seconda scena post-crediti è direttamente collegata a Doctor Strange 2, la prima è un gancio narrativo alquanto esplicito per Captain Marvel 2. Ed è di questo che ha parlato la produttrice di WandaVision Mary Livanos in un’intervista concessa a Entertainment Tonight:

Non è la prima volta che Monica ha un’interazione con uno Skrull. È solo la prima volta per Teyonah Parris. Ed è stato fico vederla interagire con la sua controparte Skrull sapendo quante cose folli ci sono in serbo nell’universo di Captain Marvel. Avrà a che fare con robe talmente folli che è già divertente solo a pensarci.

Se avete visto la prima iterazione cinematografica del personaggio interpretato da Brie Larson ricorderete che la piccola Monica ha, infatti, già avuto a che fare con la razza aliena citata.

