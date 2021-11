sta per uscire al cinema anche in Italia: l’adattamento del musical di Broadway arriverà infatti nelle sale il 2 dicembre, ma gli spettatori di Arcadia Cinema di Melzo (con cui BadTaste ha una media partnership) potranno vederlo in anteprima gratuitamente la prossima settimana.

La proiezione si svolgerà martedì 23 novembre alle ore 17.20: per partecipare basterà recarsi al cinema, l’ingresso in sala sarà a partire dalle ore 17 (fino a esaurimento posti). A tutti i partecipanti verrà regalata la locandina del film.

Diretto da Stephen Chbosky (The Perks of Being A Wallflower, Wonder) e con le musiche degli autori di La La Land, Caro Evan Hansen vede per protagonisti Ben Platt, Amy Adams e Julianne Moore.

LEGGI ANCHE – Caro Evan Hansen, la recensione

Lo spettacolo di Broadway che ha emozionato una generazione diventa un’appassionante evento cinematografico: dopo aver vinto Tony, Grammy ed Emmy, Ben Platt torna a vestire i panni dell’ansioso e solitario studente liceale che vive le sfide di comprendere sé stesso e riuscire a integrarsi nella confusione e nella crudeltà di un’epoca travolta dai social media.

Diretto dall’acclamato regista Stephen Chbosky (Noi Siamo Infinito – The Perks of Being A Wallflower, Wonder), il film è stato scritto per il grande schermo dall’autore dello spettacolo, già vincitore del Tony Award, Steven Levenson, con musiche e testi realizzati dal duo vincitore di premio Oscar®, Grammy e Tony, Benj Pasek & Justin Paul (La La Land, The Greatest Showman).

Ad animare “Caro Evan Hansen” le canzoni vincitrici del Grammy, inclusi i brani simbolo “You Will Be Found,” “Waving Through a Window,” “For Forever” e “Words Fail,” e le interpretazioni della sei volte candidata all’Oscar® Amy Adams e della vincitrice del Premio Oscar® Julianne Moore, oltre a Kaitlyn Dever (La Rivincita delle Sfigate – Booksmart), Amandla Stenberg (Il Coraggio della Verità – The Hate U Give), Colton Ryan (su Apple TV+ con Little Voice), Nik Dodani (su Netflix con Atypical), DeMarius Copes (a Broadway con Mean Girls) e Danny Pino (su NBC per Law & Order: Unità Speciale).

Dear Evan Hansen è prodotto da Marc Platt (La La Land, Into the Woods, Il Ritorno di Mary Poppins – Mary Poppins Returns) e Adam Siegel (Cani Sciolti – 2 Guns, Drive), ed ha visto la produzione esecutiva di Michael Bederman, Steven Levenson, Benj Pasek e Justin Paul.