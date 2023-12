Sono passati sette anni dalla morte di mia madre (ma chi conta? Io, immagino?!) Ogni anniversario porta alla luce una versione diversa del mio lutto. Alcune versioni mi riempiono di rabbia, altre mi fanno piangere tutto il giorno, altre ancora mi fanno sentire dissociata e vuota, altre non mi fanno sentire nulla, alcune mi fanno sentire in colpa per non provare nulla, altre volte provo tutto quanto insieme. Quest’anno mi sono svegliata e mi sono sentita grata – o dolorata se vogliamo. Il dolore ha riempito la mia vita di un senso di apprezzamento che non avevo mai provato prima. Mi fa assaporare ogni momento di gioia come se fosse l’ultimo.

Oggi tenevo in braccio mia figlia, dormiva tra le mie braccia, mi sono venute le lacrime agli occhi, lacrime di gioia. Ho riso di questa cosa, poi ho pianto ancora di più perché ridevo. Ho sentito la presenza della mia mamma come il calore del sole sulla pelle in una calda giornata d’estate. Quel tipo di calore in cui senza saperlo chiudi gli occhi e prendi un lento respiro dal naso sorridendo. Mi manca ogni giorno, ma il cliché è verissimo: è con me ogni giorno. Mi riempie di gioia nei momenti di felicità. E come dico a mio figlio, lei vive tra le stelle – e si assicura che la mia vita brilli. Mando il mio affetto a tutte le persone affette da un lutto. Spero che tutti voi possiate sentire un po’ di dolorata assieme a tutte le altre emozioni che il dolore porta con sè.