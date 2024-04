Carrie, il romanzo d’esordio di Stephen King è uscito 50 anni fa, nel 1974. E il primo a non crederci è proprio l’autore.

Scrive King su X:

Domani, CARRIE compie 50 anni. È difficile credere che sono vivo per vederlo.

Ai tempi King lavorava come insegnante e nel tempo libero scriveva dei racconti per riviste maschili. Racconta che se non gli avessero pubblicato il romanzo probabilmente non sarebbe mai diventato uno scrittore.

Insegnavo, e tornavo a casa stanco, come se fossi stato su un palco. Poi dovevo correggere i compiti. E rimaneva pochissimo tempo per il mio lavoro personale. Ricordo di aver pensato: “Due o tre anni ancora così e non sarò più in grado di scrivere affatto.” Perché volevano darmi il club di dibattito, e la recita, e altre robe del genere.

Invece il libro venne pubblicato e la carriera di King come scrittore decollò.

Dal romanzo Carrie venne tratto un film con protagonisti John Travolta e Sissy Spacek, uscito nel 1976 e diretto da Brian De Palma, che diede vita a un vero e proprio franchise.

FONTE: TheWrap

