In occasione del 20° anniversario di La casa dei 1000 corpi verrà rilasciata in home video (negli USA) una nuova edizione del film.

Nelle scorse ore Rob Zombie ha svelato su Instagram che in questa nuova edizione sarà presente un nuovo commento audio del regista.

Ecco il post:

Ecco al sinossi ufficiale di La Casa dei 1000 Corpi:

Jerry, Bill, Mary e Denise durante un tour dei luoghi meno convenzionali d’America, si imbattono nel capitano Spaulding che gli narra la leggenda del Dottor Satana. Decisi a trovare l’albero su cui è stato impiccato questo strano personaggio, lungo la strada si imbattono in Baby Firefly, una ragazza rimasta in panne con la sua auto, che per ringraziarli del passaggio li invita a casa sua. Le due coppie fanno così la conoscenza della bizzarra famiglia Firefly, un clan di assassini dediti alla pratica del cannibalismo e di riti satanici e dovranno riuscire a sopravvivere nella ‘casa dei 1000 corpi’…