Nel 2003, la Disney portava al cinema, con alterne fortune, due pellicole basate su altrettante ride dei suoi parchi a tema, Pirati dei Caraibi e La casa dei fantasmi. Il primo, con più di 650 milioni di dollari incassati, contribuì a spezzare la ben nota maledizione dei “film di pirati”, a lanciare uno dei franchise più redditizi per la Casa di Topolino e a decretare lo status di star “four quadrant” di Johnny Depp grazie alla creazione di un personaggio subito iconico come Jack Sparrow.

La casa dei fantasmi, dal canto suo, non fece altro che attestare il declino dell’appeal commerciale di un attore come Eddie Murphy, non più in grado come un tempo di portare grandi masse di persone nei cinema. La pellicola incassò 180 milioni a fronte di un budget di 90 e venne anche criticato in modo decisamente negativo dalla stampa.

Per questo, il regista della nuova iterazione, Justin Simien, ha spiegato come abbia cercato di differenziarsi dal lungometraggio di 20 anni fa.

Tanto per cominciare, La casa dei fantasmi del 2003, a suo dire, impiega troppo tempo per dare al pubblico quello per cui avevano pagato il prezzo del biglietto, ovvero l’ingresso nella magione infestata:

Ho avuto un po’ di problemi col primo film perché la prima cosa che dovresti regalare ai ragazzini con un film del genere è proprio il piacere di vedere subito la magione che conoscono e amano. Per questo desideravo dare vita a qualcosa di drasticamente diverso senza mandare di rispetto a chi, magari, ha amato quel film e le altre scelte azzeccate che aveva fatto.

Poi aggiunge:

Non per affossare quel film sia chiaro. È un prodotto del suo tempo. Ma è anche un film con cui, francamente, sono cresciute tante persone e ha tanti fan. Quando è uscito al cinema, forse ero un po’ troppo grande, ma se c’è una cosa che avevo apprezzato era la regia di Rob Minkoff. Ho speso un sacco di tempo studiando questo bellissimo libro con tutto il lavoro di producion design che avevano fatto, c’era un sacco di roba interessante che ho osservato con la consapevolezza di non voler ripetere nulla di quello che avevano fatto.

Nel cast della pellicola, che uscirà nei cinema di tutto il mondo il 28 luglio, troviamo Jamie Lee Curtis, Owen Wilson, Jared Leto, Winona Ryder, Danny DeVito, Rosario Dawson, Dan Levy, LaKeith Stanfield e Tiffany Haddish.

La casa dei fantasmi racconta di una donna e di suo figlio che si rivolgono a un variegato gruppo di cosiddetti esperti spirituali per aiutarli a liberare la loro casa da intrusi soprannaturali. Il film è prodotto da Dan Lin e Jonathan Eirich, mentre Nick Reynolds e Tom Peitzman sono i produttori esecutivi.

