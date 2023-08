La casa dei fantasmi si preannuncia già come un nuovo flop per una Disney che, negli ultimi anni, sembra aver un po’ perso lo smalto di un tempo in materia di successo commerciale delle sue pellicole.

Con un budget di 150 milioni di dollari (P&A esclusa) e un incasso che, finora, non ha neanche raggiunto i 40 milioni di dollari (a livello globale), c’è chi si domanda perché la Casa di Topolino abbia deciso di far uscire un film come La casa dei fantasmi, basato sulla celeberrima dark ride dei parchi Disney, d’estate e non in un periodo più indicato come quello di Halloween.

Jeff Bock, analista di Exhibitor Relations, spiega a Variety il suo punto di vista:

In Disney si sono sicuramente persi il memo sul non lanciare il loro film di fantasmi in piena estate. Sebbene l’horror possa avere successo in qualsiasi periodo dell’anno nel calendario di uscita, questo prodotto per famiglie sarebbe stato più indicato per l’autunno, evitando completamente lo scontro con tutti i film estivi di successo.

Eppure, come Hocus Pocus (il primo) insegna, anche un flop “horror” targato Disney può diventare un successo col trascorrere del tempo, specie nel periodo di Halloween. Cosa che, adesso, può essere facilitata e garantita dallo streaming di Disney Plus.

Proprio per tale ragione, La casa dei fantasmi potrebbe essere stato “sacrificato” con una release cinematografica estiva in vista del possibile piazzamento sulla piattaforma streaming della Disney a ridosso di Halloween.

Sempre a Variety, Paul Dergarabedian, analista di Comscore, spiega:

I film a tema horror spesso e volentieri continuano a infestare i piccoli schermi nei tempi che seguono l’uscita al cinema. Con Halloween alle porte, Disney Plus fornirà un’ottima opportunità per incrementare i ricavi che verranno garantiti alla piattaforma da La casa dei fantasmi.

Vale la pena notare che, al momento, non esiste una data certa di debutto in streaming su Disney Plus di La casa dei fantasmi anche perché il film deve ancora uscire in svariati territori. In Italia arriverà il 23 agosto, in Australia il 31 agosto e in Giappone addirittura il primo settembre. Tenendo conto che non c’è una cifra standard che separa l’uscita cinematografica dei film Disney da quella in streaming – la forbice può variare dai 45 ai 90 giorni – non è quindi da escludere che il film, arrivato il 28 luglio nelle sale americane, possa effettivamente arrivare in streaming su Disney Plus a ottobre. Con il chiaro intento di portare anche nuovi abbonati.

FONTE: Variety

