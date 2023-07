Il ricco cast de La casa dei fantasmi (GUARDA IL TRAILER) comprende Owen Wilson nel ruolo di Padre Kent e Jamie Lee Curtis in quello di Madame Leota.

Dal momento che quest’ultima è una testa flUTTUANTE in una sfera di cristallo, la sua interprete non ha filmato tutte le scene con il resto dei colleghi, e c’è chi ne è rimasto dispiaciuto. In un’intervista con CB, Wilson ha infatti ammesso:

Non ho avuto modo di lavorare con Jamie Lee Curtis, e ho pensato: “Oh, cavolo. È un peccato”. Ma questa è una cosa che ho afferrato più chiaramente solo l’altro giorno, perché stavamo facendo un po’ di attività stampa e lei ha una grande energia, è una persona davvero formidabile. Io sono un po’ più lento, vengo dal Texas, e lei è… Ma mi piace molto la sua energia… È un grande cast. Credo che questo, auspicabilmente, sia uno dei piaceri per le persone nel vedere questo film: vedere i diversi volti famosi che compaiono.

La Casa dei Fantasmi racconta di una donna e di suo figlio che si rivolgono a un variegato gruppo di cosiddetti esperti spirituali per aiutarli a liberare la loro casa da intrusi soprannaturali. Diretto da Justin Simien, il film è interpretato da un cast stellare che include anche LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon e Dan Levy, Jared Leto. Il film è prodotto da Dan Lin e Jonathan Eirich, mentre Nick Reynolds e Tom Peitzman sono i produttori esecutivi.

Cosa ne pensate delle parole di Owen Wilson su Jamie Lee Curtis in La casa di fantasmi?

FONTE: CB

