Il prossimo 23 agosto arriverà nei cinema italiani La casa dei fantasmi, l’avventura Disney ispirata alla classica attrazione del parco a tema.

Durante la promozione stampa della pellicola, il regista Justin Simien ha spiegato di aver dovuto studiare in maniera molto approfondita la dark ride di La casa dei fantasmi effettuando dei tour che, purtroppo, sono stati fatti anche con le luci accese. Cosa, questa, che toglie il 99% del fascino all’attrazione.

Abbiamo fatto dei giri e… è triste perché qualsiasi dark ride con le luci accese, non ti regala lo stesso effetto […] Gran parte di quella ride agisce a livello subconscio. Molte cose accadono nella zona periferica del tuo campo visivo, avvengono non non molto chiaramente, e guardarla illuminata davvero ti fa pensare: “Wow, ci sono davvero molti dettagli ed è molto ragionata”. Ovunque guardi ci sono facce segrete e occhi che ti fissano e tutto ciò ha un effetto cumulativo su di te durante la ride. Non dirò mai che è stato facile, ma era ovvio che quella fosse la prima cosa da fare. Dovevamo letteralmente adattare le scelte narrative che hanno fatto per la ride alle scelte narrative che del film. Non doveva essere qualcosa di complicato perché avevamo qualcosa di veramente bello con cui lavorare.

Justin Simien parla anche dell’approccio creativo che lui e la sceneggiatrice Kate Dippold hanno adottato per l’adattamento di La casa dei fantasmi:

Katie Dippold, che ha scritto la sceneggiatura, è una grande fan di questa ride, è ossessionata anche lei da questa attrazione e ci ha dedicato molto tempo. Ma gran parte di ciò riguardava la parte visiva: “Cosa faremo dal punto di vista visivo? Renderemo la villa simile a quella di Disneyland? La renderemo semplicemente un’amalgama delle varie versioni?”. C’erano molte scelte da fare. Per me, avendo lavorato a Disneyland e avendo visitato Disney World molte volte da bambino, ciò che hanno fatto è già di per sé geniale. L’aspetto principale delle attrazioni Disney è che non sono solo un’attrazione, sono delle vere e proprie storie. Sono delle esperienze immersive […] C’è così tanto da cui trarre ispirazione già lì. Per me si trattava di ragionare su quelle stesse conversazioni già avute dai creatori della ride, domande come “Dovrebbe essere spaventoso? Dovrebbe essere divertente? Cerchiamo di far sì che sia entrambe queste cose!” riempiendo poi i vuoti e immergendoci davvero nella realtà di New Orleans e di New Orleans al tempo in cui la villa è stata costruita.