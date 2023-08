In un’intervista con ScreenRant durante il San Diego Comic-Con, Justin Simien, regista del reboot de La casa dei fantasmi (GUARDA IL TRAILER), ha rivelato qual è il suo fantasma preferito della celebre attrazione di Disneyland.

Ecco le sue parole:

Il Mariner Ghost. Lo adoro. Non so cosa abbia di speciale. È il modo in cui è dipinto, c’è un’espressione sul suo volto che mi ha sempre attirato. Poi, in seguito, ho scoperto che le navi, gli oceani e il mare sono spesso usati nell’arte come metafora delle emozioni, dei sentimenti e del superare le difficoltà, e ho pensato che fosse una cosa davvero profonda. È esattamente quello che sta passando il protagonista del film, Ben. Sta cercando di superare delle difficoltà e, non avrei saputo dire perché prima di fare il film, ma stranamente mi sembra giusto. Sono sempre stato attratto da quel personaggio.