Bruce Campbell, lo storico interprete di Ash nella saga di La casa, ha detto ormai da tempo di aver chiuso con il personaggio e di volersi limitare a supervisionare gli aspetti produttivi della saga insieme ai colleghi e amici Sam Raimi e Robert Tapert.

Ha Hollywood però, mai dire mai.

E del potenziale ritorno in scena di Bruce Campbell e del suo iconico personaggio in un futuro La casa ha parlato Lee Croninc in occasione dell’arrivo del Risveglio del male in home video:

Quando hai a che fare con un uomo forte come Bruce Campbell che ha creato un’iconica eroe come Ash, non puoi obbligarlo a fare nulla. Quindi, penso che se Ash dovesse ricomparire, sarà per merito e per decisione dello stesso Bruce più di chiunque altro. Sono sicuro che ci siano molte persone che gli fanno pressioni costantemente e, ancora una volta, non posso parlare per lui, ma nel mondo del cinema è sempre possibile che accada qualcosa di inaspettato.

Vi ricordiamo che proprio in La casa – il risveglio del male, Bruce Campbell compare con un cameo vocale. Trovate tutti i dettagli in questo articolo.

