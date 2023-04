Alyssa Sutherland, l’attrice che interpreta Ellie in La casa – il risveglio del male, l’horror diretto da Lee Cronin e prodotto da Sam Raimi da giovedì nei cinema dello stivale, ha pubblicato alcuni scatti e un video dal backstage della pellicola.

Nel filmato, nello specifico, possiamo assistere a un vero e proprio dietro le quinte realizzativo della scena in cui Ellie viene uccisa e posseduta dall’entità demoniaca scatenata dal Necronomicon. Potete trovare tutto su Instagram cliccando la foto qua sotto!

New Line Cinema e Renaissance Pictures presentano il ritorno dell’iconico franchise horror, “La Casa – Il Risveglio del Male”, dello sceneggiatore e regista Lee Cronin (“Hole – L’abisso”). Il film è interpretato da Lily Sullivan (“I Met a Girl”, “Pronti a Tutto”), Alyssa Sutherland (“The Mist”, “Vikings”), Morgan Davies (“Storm Boy – Il Ragazzo che Sapeva Volare”, “The End”), Gabrielle Echols (“Frammenti dal Passato – Reminiscence”) e Nell Fisher (“Northspur”).

Spostando l’azione dai boschi alla città, “La Casa – Il Risveglio del Male” racconta l’intricata vicenda di due sorelle intente a riavvicinarsi tra loro, interpretate da Sutherland e Sullivan, il cui ricongiungimento viene interrotto dall’ascesa di demoni in carne e ossa, che le spingono a una battaglia primordiale per la sopravvivenza mentre affrontano il loro incubo peggiore.

“La Casa – Il Risveglio del Male” è prodotto da Rob Tapert (“Ash vs Evil Dead”, “Man in the Dark”) e prodotto esecutivamente dal creatore della serie e icona dell’horror Sam Raimi e dalla leggenda di culto e “Ash” stesso, Bruce Campbell, insieme a John Keville, Macdara Kelleher, Richard Brener, Dave Neustadter, Romel Adam e Victoria Palmieri.

Cronin è affiancato dietro la macchina da presa dal direttore della fotografia Dave Garbett (“Z for Zachariah”, “Underworld: La Ribellione dei Lycans”), dal production designer Nick Bassett (“Guns Akimbo”, “Sweet Tooth”), dal montatore Bryan Shaw (“Ash vs Evil Dead”, “Spartacus”) e dalla costumista Sarah Voon (“Chasing Great”, “Inside”), con una colonna sonora di Stephen McKeon (“Hole – L’Abisso “, “Primeval”).

Una presentazione New Line Cinema / Renaissance Pictures di una produzione Pacific Renaissance e Wild Atlantic Pictures, “La Casa – Il Risveglio del Male” sarà nelle sale italiane a partire dal 20 aprile 2023 distribuito da Warner Bros. Pictures.

FONTE: Instagram

