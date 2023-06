La casa – il risveglio del male, la pellicola di Lee Cronin prodotta da Sam Raimi, Bruce Campbell e Robert Tapert, è stata un successo su tutta la linea. In aggiunta all’apprezzamento critico, decisamente positivo, ha incassato quasi 150 milioni di dollari a fronte di un budget di 15, una performance anche migliore del capitolo arrivato nelle sale nel 2013 per mano di Fede Alvarez.

In un’intervista fatta in occasione della release home video del film, il regista Lee Cronin è tornato a parlare del – o dei – possibili sequel di La casa – il risveglio del male. Queste le sue parole:

Sì, penso che ci sia assolutamente il potenziale (per il sequel, ndr.). Al momento ci stiamo godendo il successo di questo film. Credo sia importante non cercare di sfruttare subito qualcosa al massimo. Il prosieguo è qualcosa che è sempre stato in discussione, perché c’è divertimento nel farlo. Mentre stavamo parlando e sviluppando il film, con Rob Tapert, che poi sarebbe stato sul set quando stavo girando, spesso parlavamo di idee diverse su ciò che può effettivamente accadere poi. Penso che una delle cose che, forse, ho fatto con La casa – il risveglio del male è aprirlo ulteriormente, potenzialmente, ad altre voci che potrebbero entrare in gioco. Penso di aver reso l’universo un po’ più ampio di quanto non sia stato prima, e penso che ci sia molto potenziale, specialmente ora che si è chiarita l’esistenza di tre libri. Non è solo un momento divertente che vediamo nell’Armata delle tenebre: fa parte della leggenda, fa ora parte del mito e inizia ad ampliare il canone come tale. Quindi sì, sono un grande fan, sono film davvero divertenti, terrificanti e impegnativi da realizzare, e come cineasta, si desidera essere sfidati da lavori come questi. Ci sono sicuramente pensieri e idee che stanno circolando, e cose di cui abbiamo discusso, e riguardo a quando e come accadrà, spetta agli dei del cinema.